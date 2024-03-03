توقيع مذكرة تفاهم بين سوناطراك والمؤسسة البترولية البوليفية

وقّع مجمّع “سوناطراك” والمؤسسة البترولية البوليفية “YPFB” على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المجالات المتعلقة بالطاقة. وبحث فرص الإستثمار والشراكة وكذا تبادل الخبرات.

وحسب ما أفاد به بيان للمجمع، فقد تمت مراسم الإمضاء على هامش القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز. التي انعقدت بالمركز الدولي للمؤتمرات ”عبد اللطيف رحال”، و ذلك بحضور وزيري الطاقة للدولتين.

و تندرج هذه المذكرة ضمن مساعي الجزائر لتنفيذ توصيات المنتدى. لتعزيز التعاون بين الدول المنتجة للغاز الطبيعي.