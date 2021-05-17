توقيع مذكرة تفاهم بين سوناطراك وايكينور النرويجية

وقعت شركة سوناطراك، اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم، مع شريكها النرويجي إيكونور “EQUINOR”، حسب بيان للشركة.

وجاء توقيع هذه المذكرة، لبحث فرص التعاون في مجالات الاستكشاف وإنتاج المحروقات بالجزائر ودول أخرى، وحماية البيئة، والتكنولوجيات الجديدة والأداء العملياتي.

ويهدف توقيع هذا البروتوكول إلى تعزيز الشراكة القائمة بين سوناطراك وإيكونور.

ويأتي ذلك، من خلال البحث عن فرص جديدة للتعاون عبر مشاريع قائمة حاليا أو جديدة.

وكذا التعاون في مجالات أخرى، مثل الحد من إنبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتحكم في تأثيرات الكربون.

وإدارة السلامة الصناعية، وتطبيق التقنيات المتطورة لتحسين إنتاج المحروقات، وتطوير نموذج فعال لإدارة العمليات النفطية.

هذا وتتواجد EQUINOR بالجزائر منذ سنة 2004 ، وهي شريك مع سوناطراك وشركة بريتيش بتروليوم BP في حقول نفط في مرحلة الإنتاج بكل من عين صالح وعين أميناس.

كما إن شركة إيكونور، شريك لسوناطراك في موقع الاستكشاف بتيميسيت.