توقيع مذكرة تفاهم بين سوناطراك وشركة بترول نيجرية

أشرف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، على مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين سوناطراك والشركة الوطنية للبترول لجمهورية النيجر سونيداب SONIDEP.

وحسب بيان للوزارة، ستسمح مذكرة التفاهم بإجراء محادثات حول فرص التعاون في مجالات استكشاف واستغلال المحروقات. والتكرير والبتروكيمياء، وكذلك التسويق وتوزيع المنتجات البترولية.

كما ستسمح لسوناطراك بتطوير وتعزيز الشراكة مع الشركات النيجرية عبر برامج للتبادل المشترك، خاصة تلك المتعلقة بالتكوين المتخصص.

وأشار البيان، إلى أنه وفي إطار زيارة العمل التي يقوم بها وزير البترول النيجري، صحابي عومارو، الى الجزائر على رأس وفد هام، قام بزيارة ميدانية لبعض المنشآت الطاقوية والتكوينية لسوناطراك.

وزار الوزير النيجري والوفد المرافق له، بزيارة كل من المعهد الجزائري للبترول. وكذا قسم المختبرات التابع لنشاط الاستكشاف والإنتاج بولاية بومرداس.

كما زار الوفد وحدات نشاط التمييع والفصل، شملت مصفاة أرزيو، ومركب البتروكيمياء بالمنطقة الصناعية لأرزيو بولاية وهران.