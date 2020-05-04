توقيع مذكرة تفاهم بين سوناطراك وشركة لوكويل

الوطني
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توقيع مذكرة تفاهم بين سوناطراك وشركة لوكويل
بقلم نسرين محفوف

وقعت سوناطراك والشركة الروسية لوكويل مذكرة تفاهم، لبدء المناقشات، بهدف تحديد إمكانيات الطرفين للاستثمار المشترك في عمليات الاستكشاف وإنتاج المحروقات في الجزائر.

وحسب بيان سوناطراك، اليوم الاثنين، تشمل هذه المذكرة فحص وتحديد فرص الاستكشاف والإنتاج الدولية.

وأوضح بيان سوناطراك، أن توقيع الاتفاقية جاء بعد صدور قانون المحروقات الجديد.

وتعد الشركة الروسية لوكويل واحدة من أكبر شركات النفط والغاز المدرجة في البورصة المتكاملة عموديا في العالم، حيث تمثل أكثر من 2٪ من إنتاج النفط العالمي وحوالي 1 ٪ من احتياطيات النفط والغاز المثبتة.


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