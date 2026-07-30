توقيع مذكرة تفاهم بين سوناطراك ومجمع “سواكري” لتعزيز التعاون الصناعي ونقل التكنولوجيا

استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، اليوم الخميس، رئيس مجلس إدارة مجمع سواكري (Groupe Souakri)، عبد النور سواكري، مرفوقا بوفد من إطارات المجمع. وذلك بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، نور الدين داودي.

وخصص اللقاء لبحث آفاق تطوير علاقات التعاون والشراكة بين مجمعي سوناطراك وسواكري، لاسيما في المجالات الصناعية ذات القيمة المضافة. بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى ترقية المحتوى المحلي، وتوطين الصناعات الاستراتيجية، وتعزيز الإدماج الصناعي. تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى بناء اقتصاد منتج قائم على نقل التكنولوجيا وتطوير الصناعة الوطنية.

واستعرض مسؤولو مجمع سواكري عددا من المشاريع الاستثمارية المقترحة، وفي مقدمتها مشروع إنشاء وحدة صناعية بالجزائر لإنتاج أغشية التناضح العكسي (Reverse Osmosis Membranes). المستعملة في محطات تحلية مياه البحر، والتي تمثل أحد أهم المكونات التكنولوجية في هذه المحطات. وذلك في إطار دعم البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر. وتعزيز استقلالية الجزائر في تصنيع التجهيزات الاستراتيجية الخاصة بهذا القطاع.

كما استعرض مجمع سواكري جملة من المشاريع الصناعية والحلول التكنولوجية المبتكرة. شملت تطوير صناعة أغشية ومواد تحلية مياه البحر والمواد الكيميائية المرتبطة بها. إلى جانب التكوين ونقل الخبرة والصيانة الصناعية، بما يساهم في إنشاء سلسلة قيمة متكاملة لصناعة تحلية المياه محليا وتعزيز نسبة الإدماج الوطني.

كما قدم عرضا حول مشروع إنتاج مادة الفورمالديهايد formaldéhyde، انطلاقا من الميثانول الذي يوفره مجمع سوناطراك، بهدف تثمين المنتجات البتروكيميائية الوطنية وتوسيع استخداماتها الصناعية. فضلا عن استعراض حلول في مجال الاقتصاد الدائري لإعادة تثمين مخلفات الصناعات النفطية. ومشاريع التقاط الكربون واستعماله وتخزينه (CCUS)، بما يدعم جهود الجزائر في خفض البصمة الكربونية وترقية الصناعة الوطنية المستدامة.

وأكد عرقاب، أن تطوير الصناعة الوطنية وتعزيز المحتوى المحلي يشكلان أحد المحاور الأساسية لاستراتيجية القطاع. مشدّدا على أهمية إقامة شراكات صناعية قادرة على نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات ذات البعد الاستراتيجي. لاسيما تلك المرتبطة بالأمن المائي والأمن الطاقوي. بما يساهم في خلق الثروة واستحداث مناصب الشغل المؤهلة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وفي ختام اللقاء، أشرف كل من نائب الرئيس المدير العام المكلف بتطوير الأعمال والتسويق لسوناطراك، فرحات أونوغي، و رئيس مجلس إدارة مجمع سواكري عبدالنور سواكري. على التوقيع على مذكرة تفاهم تهدف إلى تحديد مجالات التعاون الصناعي والتقني بين الطرفين. لاسيما في مشاريع تصنيع أغشية التناضح العكسي، وإنتاج الفورمالديهايد، وإعادة تثمين المخلفات الصناعية، والتقاط واحتجاز الكربون.

إلى جانب تبادل المعلومات والبيانات الفنية والتجارية والقانونية اللازمة لإنجاز الدراسات المشتركة وتقييم الجدوى التقنية والاقتصادية للمشاريع المقترحة. تمهيدا للانتقال إلى المراحل التنفيذية وفقا للتشريعات والتنظيمات المعمول بها.

وأكد الطرفان، في ختام اللقاء، عزمهما على مواصلة التنسيق والعمل المشترك لتجسيد مشاريع صناعية مبتكرة تسهم في تطوير النسيج الصناعي الوطني. وتعزيز السيادة الصناعية والتكنولوجية، ودعم مسار التحول الاقتصادي الذي تنتهجه الجزائر. من خلال تشجيع الاستثمار المنتج، ونقل المعرفة، وخلق قيمة مضافة محلية مستدامة.