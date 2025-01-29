توقيع مذكرة تفاهم بين سوناطراك ومركز تنمية الطاقات المتجددة

تم, اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، التوقيع على مذكرة تفاهم بين مجمع سوناطراك ومركز تنمية الطاقات المتجددة. بهدف تشجيع وتطوير الخبرة الوطنية، ودعم المحتوى المحلي في مجال الطاقات المتجددة.

ووقّع على مذكرة التفاهم كل من المدير المركزي للطاقات المتجددة بسوناطراك، يوسف خنفر، ومدير مركز تنمية الطاقات المتجددة، نور الدين عبد الباقي. وذلك بحضور وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، وكاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة، نور الدين ياسع، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي.

تحقيق العديد من الأهداف

وتهدف مذكرة التعاون إلى تعزيز الخبرة الوطنية، وتطوير المحتوى المحلي والمساهمة في خلق فرص العمل والتنمية الاقتصادية. كما ستعمل مشاريع البحث والتطوير التي يتم الاضطلاع بها بشكل مشترك، على تحفيز ظهور قطاعات صناعية جديدة ومؤسسات صغيرة ومتوسطة مبتكرة.

وتهدف هذه المذكرة أيضا إلى تحقيق أهداف محددة ستترجم إلى إجراءات ملموسة. ويشمل ذلك على وجه الخصوص إجراء مشاريع بحث مشتركة في مجالات الطاقات المتجددة والهيدروجين، وتطوير تقنيات مبتكرة لدمج الطاقات المتجددة في المواقع الإدارية والصناعية للشركة.

كما تشمل أيضا تعزيز القدرات البشرية من خلال نقل المهارات، وكذا إنجاز مشاريع تجريبية لاختبار والتحقق من صحة الحلول المطورة بشكل مشترك، قبل نشرها على نطاق واسع.

التأكيد على أهمية البحث العلمي والابتكار

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد بداري على أهمية البحث العلمي والابتكار في تحقيق هدف تطوير مصادر طاقوية متنوعة ومستدامة, تساهم في تقليل الاعتماد على الطاقة الأحفورية.

ولفت الوزير إلى أن مراكز البحث الجامعية ستكون في خدمة سوناطراك من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، عبر بحوث تساهم في تطوير مشاريع لاستغلال الطاقات المتجددة.

من جهته، أكد ياسع أن “الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو تحول طاقوي يعتمد على نموذج أكثر تنوعا واستدامة”. مضيفا أن هذا التوجه يأتي “في سياق ديناميكية عالمية تسعى الجزائر، بإمكاناتها الواعدة، إلى أن تكون فيها فاعلا أساسيا”.

تقليل الاعتماد على الطاقات المتجددة

وأشار إلى أن الجزائر عازمة على تقليل اعتمادها على الطاقات الأحفورية واستغلال كامل إمكاناتها في مجال الطاقات المتجددة. خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية وتطوير الهيدروجين الأخضر، بهدف تحقيق نسبة 30 بالمائة من الطاقات المتجددة في المزيج الطاقوي بحلول عام 2035.

كما عبر ياسع عن قناعته بأن الشراكة بين مركز تنمية الطاقات المتجددة وسوناطراك، ستكون “قوة دافعة” لتسهيل التنوع الطاقوي في المنشآت الصناعية.

تثمين المبادرات التي أطلقها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي

أما حشيشي، فأبرز في كلمته أهمية هذا النوع من الشراكات، نظرا لمساهمتها في تبادل المعارف والتجارب وتقاسمها، بما يمكن سوناطراك والجامعات ومراكز البحث على حد سواء من “التقدم معا”. وكذا توحيد الجهود لتطوير حلول عملية ملموسة ومبتكرة من شأنها إحداث أثر مباشر على عمليات المجمع ومشاريعه.

وثمّن حشيشي المبادرات التي أطلقها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، لا سيما ما تعلق منها بالبرامج الوطنية للبحث التي أكد أنها تشجع على إنشاء فرق مختلطة لتنفيذ مشاريع بحث تطبيقية في مختلف مجالات صناعة المحروقات والانتقال الطاقوي.

ويتطلع مجمع سوناطراك إلى انخراط مركز تنمية الطاقات المتجددة بشكل فعال في تنفيذ عمليات المجمع المتعلقة بالانتقال الطاقوي. لا سيما عن طريق إعداد دراسات الجدوى، وتصميم المشاريع ومتابعة إنجازها، يضيف حشيشي.

كما أكد على “ضرورة العمل معاً أيضاً على دراسة كل فرص التعاون المتاحة وإطلاق مشاريع مشتركة في المجالات ذات الصلة بالطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، بما يتيح اكتساب التحكم المطلوب على الصعيدين التكنولوجي والعملياتي على امتداد سلسلة القيمة لهذا النمط من الصناعة”. لافتا إلى أن هذا التعاون سيمكن الطرفين من التوجه مستقبلا نحو آفاق أكثر طموحا، من أجل تنفيذ مشاريع كبرى تستجيب لأهداف الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقوي.

وبدوره، نوه عبد الباقي بأهمية مذكرة التفاهم التي أشار إلى أنها تعكس الإرادة المشتركة بين المركز وسوناطراك للمساهمة في تنويع المزيج الطاقوي وتقليل استغلال الطاقة الأحفورية وتعزيز السيادة الطاقوية. مؤكدا أن مركز تنمية الطاقات المتجددة يتوفر على الكفاءات اللازمة لمواكبة توجه البلاد نحو تطوير الطاقات المتجددة.

إنجازات عديدة لمركز تنمية الطاقات المتجددة

وذكّر في هذا السياق بإنجازات المركز سنة 2023 المتمثلة في 396 منشوراً مفهرساً في مجلات دولية رفيعة المستوى. 67 نموذجاً أولياً مبتكراً تمت تنميته واختباره ميدانيا و13 براءة اختراع مسجلة. وهي النتائج المحققة في إطار تعاون مع شركاء محليين وأجانب من خلال 13 مشروعاً بحثياً وطنياً و9 مشاريع دولية.

ولفت المتحدث إلى أن المركز سيعمل من خلال مذكرة التفاهم الموقعة اليوم على تعزيز الرابط بين البحث والصناعة. لا سيما وأن هذه الأخيرة ستعزز قدرات المركز على تحويل البحوث إلى مشاريع ملموسة.