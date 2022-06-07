توقيع مذكرة تفاهم بين سوناطراك و الشركة الموريتانية للمحروقات و الأملاك المعدنية
وقعت شركة سوناطراك على مذكرة تفاهم، مع الشركة الموريتانية للمحروقات و الأملاك المعدنية.
وفي بيان للمجمع، فقد شارك الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار ضمن الوفد المرافق لوزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، في زيارة عمل إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية أين التقى الوفد بنواقشط بوزير البترول والمعادن والطاقة عبد السلام محمد صالح.
ودامت الزيارة يومين والتي تندرج في إطار تعزيز التعاون المشترك بين موريتانيا والجزائر في مجالات الطاقة والمناجم وتهدف لبحث فرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين.
كما شهدت هذه الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين سوناطراك و الشركة الموريتانية للمحروقات والأملاك المعدنية والتي ستسمح بالعمل على بحث و تطوير فرص الاستثمار، تسويق المشتقات النفطية و مختلف الأسمدة الفلاحية.
و كذا تبادل الخبرات و التكوين في مجال الصناعة النفطية و تحلية مياه البحر.
هذا و تعتبر السوق الموريتانية بالنسبة لسوناطراك سوقا واعدة تراهن عليها ضمن استراتيجيتها الاستثمارية في إفريقيا و هذا تماشيا مع التوجه العام للسلطات العمومية للبلاد من أجل توسيع مجال الاستثمار و التجارة الخارجية.
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سوناطراك تحذر من إعلانات توظيف وهمية
كما حذرت شركة سوناطراك، اليوم الثلاثاء، من إعلانات توظيف وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، منسوبة لمصالح المؤسسة.
وفي بيان للشركة،فقد سجلت المديرية العامة لسوناطراك إعلانات توظيف وهمية على منصات التواصل الاجتماعي منسوبة لمصالح المؤسسة،
يستغل فيها أصحاب هذه المنصات طالبي العمل خاصة الجامعيين منهم.
وهذا لأغراض ربحية غير بريئة على حساب مصداقية المؤسسة، حيث تستغل هذه المنصات البيانات الشخصية لطالبي العمل والمؤسسة غير مسؤولة عن ذلك.
وفي هذا السياق، ومن أجل هذه الاعتبارات أنهت سوناطراك إلى علم كافة المواطنين والمواطنات طالبي العمل
أن التوظيفات عبر كامل منشآت المؤسسة يخضع لآلية قانونية وحيدة.
متمثلة في الوكالة الوطنية للتشغيل التي تتكفل حصريا بإدارة عروض العمل الخاصة بسوناطراك والإعلان عنها.
وأضاف البيان، أنه خارج هذا الإطار التنظيمي، فإن سوناطراك تتبرأ من كل الإعلانات الوهمية والغير القانونية.
كما جددت سوناطراك دعوتها لجميع طالبي العمل بضرورة الاحترام والالتزام بهذه الآلية القانونية،
وعدم إرسال طلبات العمل عبر البريد العادي والإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.