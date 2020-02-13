توقيع مذكرة تفاهم بين “سونلغاز” ومبادرة “ديزرتيك” أفريل المقبل

كشف وزير الطاقة، محمد عرقاب، اليوم الخميس، عن توقيع مذكرة تفاهم بين مجمع سونلغاز ومبادرة “ديزرتيك” الصناعية لطاقة الصحراء في أفريل القادم.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش مؤتمر الاتحادية الجزائرية لعمال الصناعات الكهربائية والغازية، فإن هذه المذكرة تشمل المجال التقني والتكويني في مجال الطاقات المتجددة.

وجاء هذا التعاون بين سونلغاز والمجموعة الألمانية، في وقت أكدت فيه الحكومة في مخطط عملها، على إعطاء الأولوية للطاقات المتجددة.

ويأتي ذلك من خلال تسطير برنامج لإنتاج 15 ألف ميغاواط من الكهرباء، آفاق 2030.

و كانت وزارة الطاقة، قد أكدت بأن الجزائر أبدت اهتمامها بالتعاون مع المجمع الألماني “ديزرتاك”، من أجل تعزيز قدرات إنتاج الطاقة من أصل متجدد، وإدماجها بشكل أفضل في النظام الكهربائي الجزائري.