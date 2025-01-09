توقيع مذكرة تفاهم بين سونلغاز ونظيرتها التونسية

شارك الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال، رفقة وفد رفيع المستوى من الإطارات المسيرة في الشركة، اليوم الخميس، في جمهورية تونس الشقيقة، ضمن أشغال لقاء ثلاثي جمع مسؤولي شركات سونلغاز الجزائرية، الشركة التونسية للكهرباء و الغاز والشركة العامة للكهرباء الليبية “جيكول”، التي شارك ممثلوها في الاجتماع، عبر تقنية التحاور المرئي عن بعد.

ويأتي هذا تنفيذاً لمخرجات الاجتماع التشاوري الذي جمع كلاًّ من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ونظيره التونسي، قيس سعيد، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد يونس المنفي، والذي عقد في جمهورية تونس، شهر أفريل 2024. وفي إطار بحث سبل الدفع بعجلة التعاون المشترك في مجالات الأمن الغذائي والمائي والطاقوي. وسعياً من سونلغاز لتجسيد توصيات اللقاء ذاته، خاصة في ما يتعلّق بتسريع وتيرة تنفيذ المشروع الاستراتيجي الطاقوي المتعلق بالترابط الكهربائي بين الدول الثلاث: الجزائر، تونس وليبيا.

وخلال الكلمة التي ألقاها الرئيس المدير العام لسونلغاز، ضمن أشغال اللّقاء

أكد مراد عجال، على استعداد سونلغاز عبر كافة فروعها وبنيتها التحتية الهامة، للمساهمة في إنجاح مشروع التعاون بين الشركات الثلاث. بما يسمح بتعزيز فرص النجاح في فتح آفاق تنموية خارج المنطقة وحماية المصالح المشتركة للأطراف المعنية.

وعلى هامش هذا اللقاء، وتوطيدا للعلاقات التي تربط سونلغاز والشركة التونسية للكهرباء والغاز، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الطرفين. وهي الوثيقة التي تحدّد الإطار العام والآليات التي سيتم من خلالها تنفيذ الأنشطة المشتركة لتحقيق الأهداف المرجوة في جميع الأنشطة المتعلقة بـ:

-إنتاج، نقل وتوزيع الكهرباء؛

-نقل وتوزيع الغاز الطبيعي؛

-صيانة المنشآت الكهربائية.”

وفي السياق ذاته، تم أيضا التوقيع على اتفاقية إطار بين سونلغاز، ممثلة في صندوق الخدمات الاجتماعية والثقافية، والشركة التونسية للكهرباء والغاز. وهي الاتفاقية التي تحدّد إطار التعاون بين الطرفين في مجال النشاطات الاجتماعية والثقافية، بما يسهم في ترقية الخدمات الاجتماعية المقدمة لعاملات وعمال الشركتين.

كما تحادث الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال، مع وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية، فاطمة الثابت شيبوب. إذ تم طرح العديد من القضايا المتعلّقة بمستقبل التعاون بين البلدين في مجال الطاقة. وأكد مراد عجال عن استعداد المجمع التام، من خلال جميع فروعه ومنشآته الهامة، للتنسيق مع نظيره التونسي لضمان التأمين الطاقوي، وهذا تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تيون، الذي يولي اهتماما خاصا للعلاقة بين البلدين الشقيقين.