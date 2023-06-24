توقيع مذكرة تفاهم بين شركة “فرال” والائتلاف الصيني

توقع اليوم السبت، الشركة الوطنية للحديد والصلب (FERAAL) ، فرع مجمع مناجم الجزائر. مذكرة تفاهم مع الائتلاف الصيني CMH ، الذي يجمع ثلاث شركات صينية CWE و MCC و Heyday Solar.

وستنظم وزارة الطاقة والمناجم ، اليوم، زيارة عمل إلى ولايتي تندوف وبشار، لوفد مكون من مسؤولي الائتلاف الصيني CMH . من بينهم رئيس شركة MCC العالمية، ومن مجمع مناجم الجزائر واطارات من وزارة الطاقة والمناجم، حسب بيان لوزارة الطاقة.

وأوضح المصدر أن هذه الزيارة تأتي في إطار تطوير وتثمين منجم الحديد بغارا جبيلات بولاية تندوف. حيث سيتم زيارة مشاريع وحدات المعالجة بولاية بشار.

كما حفل توقيع مذكرة تفاهم –يضيف البيان- بين الائتلاف الصيني CMH ، الذي يجمع ثلاث شركات صينية CWE و MCC و Heyday Solar ، والشركة الوطنية للحديد والصلب (FERAAL) ، فرع مجمع مناجم الجزائر.