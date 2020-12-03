توقيع مذكرة تفاهم بين صيدال والمختبر الكوري CKD OTTO لإنتاج الأدوية المضادة للسرطان

تم اليوم الخميس، توقيع مذكرة تفاهم بين مجمع صيدال، والمختبر الكوري CKD OTTO، لإنتاج الأدوية المضادة للسرطان.

وأقيمت مراسم التوقيع في موقع إنتاج الحراش بحضور لطفي بن باحمد، وزير الصناعة الصيدلانية، ولي اون يونغ سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالجزائر.

وسيتم تنفيذ مشروع هذه الشراكة الجديدة على مرحلتين، حيث تكمن المرحلة الأولى في تعليب مجموعة مكونة من 6 منتجات من بين أكثر المنتجات استخداما في علاج مختلف أنواع السرطان في الجزائر.

وستتبع هذه المرحلة بمرحلة ثانية، ستستفيد من خلالها صيدال من نقل التكنولوجيا التي ستسمح لها بالتصنيع المحلي لهذه الجزيئات كليا.

وسيسمح تجسيد مشروع هذه الشراكة لصيدال، بتوسيع قائمة منتجاتها ورفع رقم أعمالها.

كما سيساهم أيضا في تقليص فاتورة وإرادات الأدوية المضادة للسرطان.

وتهدف هذه الإتفاقية إلى تعزيز الجهود التي تبذلها السلطات العمومية لتلبية متطلبات الصحة العمومية المتزايدة.

وكذا تطوير صناعة الأدوية التي تعتبر اليوم قطاعا استراتيجيا يخلق الثورة، ويسمح بتنويع الإقتصاد الوطني.