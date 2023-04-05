توقيع مذكرة تفاهم بين مجمع اتصالات الجزائر وhtt

تم اليوم الأربعاء، التوقيع على مذكرة تفاهم بين مجمع اتصالات الجزائر ومجمع فندقة سياحة وحمامات معدنية.

وحسب بيان لمجمع اتصالات الجزائر، تهدف هذه الاتفاقية، إلى تجسيد التعاون من أجل المساهمة في ترقية وتطوير الاقتصاد الوطني.

وجرى التوقيع على هذه الاتفاقية بمقر مجمع فندقة سياحة وحمامات معدنية بحيدرة.

ووقع على الاتفاقية، كل من الرئيس المدير العام لمجمع اتصالات الجزائر، خالد زرات، والرئيس المدير العام لمجمع فندقة سياحة وحمامات معدنية، محمد أنور بن عبد الواحد.

والغرض من هذه الاتفاقية هو “تأطير وتجسيد تعاون المجمعين من خلال المؤسسات الاقتصادية التابعة لهما. وذلك من أجل المساهمة في ترقية وتطوير الاقتصاد الوطني”.