توقيع مذكرة تفاهم بين مجمع سونارام والمجمع الماليزي “ليون “

قام مجمع سونارام، الأحد، بمقر وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، بتوقيع مذكرة تفاهم مع المجمع الماليزي “ليون “، المتخصص في الاستغلال المنجمي والصناعة الفولاذية.

وذلك تحت إشراف كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم، كريمة بكير طافر، والرئيس المدير العام لمجمع سونارام، بلقاسم سلطاني، وبحضور سعادة سفير ماليزيا لدى الجزائر، واطارات من الوزارة ومن الطرفين.

وللتذكير، فقد سبق وأن استُقبل مجمع “ليون ” من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتاريخ 18 ديسمبر 2024، كما استقبله السيد وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، في 11 جويلية 2024، وكذا الرئيس المدير العام لمجمع سونارام بتاريخ 22 أفريل 2025، في جلسات خُصصت لبحث آفاق التعاون المستقبلي بين الطرفين في قطاع المناجم.

وبهذه المناسبة، اتفق الجانبان على دراسة فرص التعاون في مجالات الاستكشاف والاستغلال المنجمي، لاسيما ما يتعلق بالذهب، والنحاس، والمنغنيز، وغيرها من المواد المعدنية، إلى جانب ترقية الاستثمارات المشتركة، وتبادل الخبرات، وتكوين الكفاءات.

كما تشمل مجالات التعاون، تطوير المواقع المنجمية التي سيتم تحديدها لاحقًا، وكذا تحويل الموارد المعدنية.

واتفق الطرفان على تحديد المشاريع ذات الأولوية، ووضع الصيغ الفنية والمالية والقانونية التي ستُؤطر التعاون بينهما.

ويجدر بالذكر أن مجمع “ليون ” يرأسه السيد تان سري ويليام تشينغ، ويملك فروعًا وعمليات في كل من ماليزيا، الصين، سنغافورة، هونغ كونغ، كمبوديا، ولاوس.

تأسس المجمع على يد جدّ السيد ويليام تشينغ في سنغافورة، قبل أن يستقر في ماليزيا حيث أصبح فاعلًا رئيسيًا في قطاع الفولاذ. وتُعد شركة “ليون إندستريز كورب برهاد” (Lion Industries Corp Bhd) إحدى أبرز فروعه، وهي تنشط في مجال تصنيع الفولاذ. كما يمتلك المجمع استثمارات في مجال تصنيع الإطارات (Silverstone)، والمتاجر الكبرى (Parkson).

يُعد “ليون ” مجمعًا ماليزيًا متنوع الأنشطة، يطمح إلى الاستثمار في الجزائر ويُدير عمليات في عدة دول آسيوية.