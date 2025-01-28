توقيع مذكرة تفاهم بين نفطال و”UNIPREST”

وقّع كل من، الرئيس المدير العام لنفطال، جمال شردود، ورئيس الاتحاد الوطني للمستثمرين مالكي ومستغلي محطات الخدمات والوقود (UNIPREST)، أسامة مريان، على مذكرة تفاهم جديدية بين الطرفين.

وحسب بيان لنفطال، تهدف الإتفاقية، إلى تعزيز آلية التشاور التي تم تأسيسها في إطار المذكرات الثلاثة السابقة. والتي تم توقيعها بين الطرفين في سنوات 2007 و2011 و2018.

كما ستسمح هذه المذكرة بمتابعة المفاوضات لتعزيز العلاقات التجارية وإعداد عقد تجاري جديد لعام 2025.

وفي كلمته الافتتاحية، عبّر شردود عن رضاه التام إزاء تجسيد هذه الاتفاقية الجديدة التي تنظّم العلاقات التجارية بين الطرفين.

وأكّد على الجودة العالية لهذه العلاقات المبنية على الثّقة المتبادلة والمسؤولية في خدمة الاقتصاد الوطني والمواطنين. فضلاً عن تحسين الخدمة العمومية بشكل مستمر.

ومن جانبه، عبّر رئيس الاتحاد الوطني للمستثمرين مالكي ومستغلي محطات الخدمات والوقود (UNIPREST) عن ارتياحه التام لهذه الاتفاقية الجديدة.

وأوضح أنه، بالإضافة إلى جانبها القانوني، تعكس هذه الاتفاقية الجديدة العلاقة الوثيقة التي تجمع الطرفين منذ سنوات عدة.

مشيراً إلى أنّ الثقة المتبادلة وتفاني كل طرف هما أساس استدامة هذه العلاقة المثالية.

كما يجدر بالذكر أنّ هذه المذكرة التي تم توقيعها اليوم بين نفطال وUNIPREST ستؤدي إلى إبرام عقد تجاري. يتم التفاوض عليه وفق مبدئ “رابح/رابح”.

مع تقديم مزايا تجارية أكثر جاذبية لأصحاب المحطات، وضمان التعامل بشكل أفضل مع مطالبهم وانشغالاتهم.