توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التكوين المهني وشركة هواوي

أشرف وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين المهدي وليد، اليوم الخميس ب، على التوقيع على مذكرة تفاهم بين قطاعه و شركة “هواوي”. بهدف إقامة شراكة استراتيجية لتكوين الكفاءات في مجال المعلومات والاتصالات وربط التكوين المهني بسوق العمل الرقمي.

وفي كلمة له، أوضح الوزير أن مذكرة التفاهم الموقعة التي تضم 3 بروتوكولات اتفاق تندرج في إطار “عصرنة برامج التكوين المهني، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل من خلال الاعتماد على الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيات الحوسبة السحابية وغيرها”.

ولفت إلى أن التعاون بين الطرفين سيمنح متربصي التكوين المهني.بداية من شهر سبتمبر القادم. “تكوينا نوعيا” في مجالات متعددة على غرار “السحابة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي. ليتحصلوا في نهاية التربص على شهادة من قطاع التكوين المهني وأيضا من شركة هواوي”.

وأبرز الوزير بالمناسبة مجهودات القطاع من أجل “مواكبة مسار التحول الرقمي بالجزائر”. معلنا عن “إدراج ما يقارب 30 تخصصا جديدا متعلقا بالمجال الرقمي. بداية من الدخول المهني القادم”. مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم تخص “المعهد الوطني المتخصص في تكنولوجيا الإعلام والاتصال بالرحمانية (سيدي عبد الله).المعهد الوطني المتخصص في الإعلام. الاتصال ومهن الهواتف ببواسماعيل و المعهد الإفريقي الوطني المتخصص في التكوين المهني ببومرداس”.

من جانبه، لفت السفير الصيني إلى “استفادة 8 آلاف طالب جزائري من برامج تكوينية في إطار الشراكة والتعاون بين الجزائر و شركة هواوي”. كاشفا أن المذكرة الموقع عليها اليوم ستشمل “متربصين. جدد في 3 أكاديميات سيتم إنشاؤها بمراكز التكوين ببواسماعيل، الرحمانية وبومرداس”.

كما نوه الدبلوماسي الصيني بعلاقات التعاون “الاستراتيجية” التي تربط بلاده بالجزائر. والتي مكنت من “تبادل الخبرات والمعارف, والمنتظر أن تتعزز مستقبلا بمشاريع جديدة خصوصا في مجال الذكاء الاصطناعي والمعلومات والتكنولوجيا الجديدة من الجيل الخامس”.

بدوره, أعرب الرئيس المدير العام لشركة “هواوي الجزائر”. عن حرص الشركة على “مرافقة قطاع التكوين المهني في الجزائر بما يمنح المتربصين والأساتذة مستوى عال من التكوين