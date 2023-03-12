أشرف والي العاصمة محمد عبد النور رابحي، اليوم الأحد، بمقر ولاية الجزائر، رفقة نظيره وزير حكومة موسكو، رئيس قسم العلاقات الدولية والاقتصاد الخارجي لحكومة موسكو سرقاي تشريومين، على مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين ولاية الجزائر ومدينة موسكو.

وحسب ما جاء في الصفحة الرسمية لولاية الجزائر، فقد تم توقيع مذكرة التفاهم بين ولاية الجزائر وحكومة موسكو في إطار تعزيز أواصر الصداقة والتعاون الثنائي بين الجزائر وروسيا.

وفي إطار علاقات التعاون اللامركزي القائم بين البلدين، حيث تهدف إلى إقامة نشاطات تعاون وشراكة عن طريق تبادل الخبرات والمعارف،

وتمس عدة قطاعات ومجالات أبرزها: الرقمنة والابتكار، حماية البيئة وتسيير النفايات، النقل الحضري، ترميم البنايات القديمة، التربية، الشباب والرياضة، الثقافة والسياحة وغيرها من المجالات.

وحضر هذا التوقيع من الجانب الجزائري، رئيسة المجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر، الأمين العام ورئيس الديوان والمفتش العام والولاة المنتدبون واطارات الولاية.

فيما حضر من الجانب الثاني، السفير الروسي بالجزائر، واعضاء الوفد الرسمي لمدينة موسكو، ورجال أعمال من مدينة موسكو.

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