توقيع مذكرة تفاهم لإنجاز وحدة لإنتاج مركزات خامات الحديد

أشرف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس، على مراسم الامضاء على مذكرة تفاهم لإنجاز وحدة لإنتاج مركزات خامات حديد منجم غارا جبيلات بولاية بشار.

وحسب بيان للوزارة، تم توقيع مذكرة التفاهم، بين كل من المؤسسة الوطنية للحديد والصلب (فيرال) ومجمع توسيالي التركي.

وحضر التوقيع، الرئيس المدير العام لمجمع مناجم الجزائر واطارات القطاع المنجمي ومن الوزارة.

وحسب ذات البيان، وقع مذكرة التفاهم الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للحديد والصلب (فيرال)، أحمد بن عباس. وعضو مجلس إدارة مركب توسيالي المكلف بالعمليات والاستثمار بالجزائر، آلب توبكوغلو.

ويهدف هذا البروتوكول للاتفاق والشراكة الى انجاز، خلال 24 شهر، وحدة مشتركة لانتاج مركزات خامات حديد منجم غارا جبيلات، بقدرة إنتاجية تصل 500000 طن في السنة. والتي ستستغل كمادة أولية لتموين مركب الحديد والصلب توسيالي ببطيوة في ولاية وهران.

كما ويأتي هذا الاتفاق في إطار برنامج وزارة الطاقة والمناجم لتثمين خامات حديد منجم غارا جبيلات. وكذا تعزيز التعاون بين فروع مجمع مناجم الجزائر ومجمع توسيالي في هذا المجال.