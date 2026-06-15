توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الجزائري المصري في مجال الصناعة الصيدلانية

تم، اليوم الإثنين، التوقيع على مذكرة تفاهم من أجل تعزيز وتطوير التعاون العلمي والتكنولوجي بين الجزائر ومصر في مجالات الأدوية والمستلزمات الطبية.

ووقّع مذكرة التفاهم عن الجانب الجزائري المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية دليح شريف. وعن الجانب المصري رئيس هيئة الدواء المصرية السيد علي الغمراوي، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.

كما تنص المذكرة على التزام الطرفين بتقديم الدعم التقني المتبادل من أجل تعزيز القدرات التنظيمية والرقابية للبلدين. والاعتراف المتبادل ما بين الهيئتين .

وتشارك الجزائر في أشغال الطبعة الخامسة من معرض ومؤتمر الصحة الإفريقي ( Africa Health ExCon 2026 )المنظم بجمهورية مصر العربية. بوفد رسمي يترأسه الأمين العام لوزارة الصناعة الصيدلانية ناصر حماني، ممثلاً لوزير الصناعة الصيدلانية وسيم قويدري. و بحضور المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية دليح شريف.

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