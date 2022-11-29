توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الجزائري الأذربيجاني في مجال الطاقة

استقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، بمقر دائرته الوزارية. وزير الطاقة لجمهورية أذربيجانبرويز شاهبازوف، مرفوقا بوفد من وزارة الطاقة الأذربيجانية. في إطار زيارة عمل إلى الجزائر.

وحضر هذا الاجتماع اطارات من وزارة الطاقة والمناجم ورؤساء سلطة ضبط المحروقات والوكالة الوطنية. لتثمين موارد المحروقات “النفط”، والرؤساء المدراء العامون لمجمعات سوناطراك وسونلغاز.

وركزت المحادثات، التي امتدت لاحقا إلى أعضاء الوفدين، على بحث فرص تطوير علاقات التعاون بين البلدين في مجال الطاقة. والتي وصفت بالممتازة.

واستعرض الوزراء فرص الاستثمار بين شركات البلدين في كافة مراحل سلسلة القيمة في قطاع المحروقات. وكذلك سبل ووسائل تبادل الخبرات بين سوناطراك وسونلغاز وشركة النفط والغاز الوطنية الأذربيجانية سوكار.

كما ناقش الوزيران حالة أسواق الغاز وتطور أسواق النفط. وفي هذا الصدد. رحبا بعملية الحوار بين دول أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك من أجل استقرار الأسواق على المدى المتوسط. وكذا المشاورات بين البلدين في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز (GECF).

كما مكنت المناقشات من تحديد فرص التعاون والاستثمار الكبيرة الموجودة في مجال المواد البترولية، الكهرباء، الطاقات المتجددة والتكوين. وكذا في مجال التشريعات والأنظمة القانونية التي تخص القطاع الطاقوي.

وعلى هامش هذا الاجتماع، تم التوقيع على مذكرة تفاهم حول تعزيز التعاون الجزائري الأذربيجاني في المجال الطاقوي.

وأعرب الوزيران في نهاية هذا الاجتماع عن “الرغبة المشتركة بين البلدين في تعزيز تعاونهما في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك”.

كما سيعقد وزير الطاقة الأذربيجاني اجتماعا مع الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك. ويزور المعهد الجزائري للبترول “IAP” وكذلك مركز البحث والتطوير لسوناطراك CRD.