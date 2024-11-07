توقيع مذكرتي تفاهم بين جامعة الجزائر3 وجامعة الشمال الغربي الصينية

وقعت جامعة الجزائر3 مذكرتي تفاهم مع جامعة الشمال الغربي الصينية، بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي بين المؤسستين التعليميتين.

وفي بيان لجامعة الجزائر 3، أكد أن مذكرة التفاهم الأولى وقع عليها كل من مدير جامعة الجزائر 3 خالد رواسكي ونظيره من جامعة الشمال الغربي الصينية، سون تشينغ واي. كما تم التوقيع على مذكرة التفاهم الثانية من طرف عميد كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية سليمان أعراج، ومدير معهد الدراسات الشرق أوسطية بالجامعة الصينية، خان جي بين.

و قدم رواسكي عرضا حول التخصصات والبرامج الأكاديمية المتنوعة التي تقدمها مؤسسته الجامعية. على غرار تبني التدريس باللغة الإنجليزية، وذلك في إطار “السعي المتواصل لتعزيز مكانتها الدولية واستقطاب الطلبة من مختلف أنحاء العالم.

كما أبرز “أهمية تبادل الطلبة والأساتذة بين البلدين لتعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات. خاصة في ظل العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين.

من جهته، أشاد سون تشينغ واي بمستوى التعاون القائم بين الجامعتين من خلال توقيع مذكرتي التفاهم. مؤكدا أن ذلك يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز التبادل الثنائي في مختلف المجالات.

وسيتم بموجب هاتين الاتفاقيتين، تبادل البعثات الأكاديمية وتجسيد برامج تعليمية ومشاريع بحثية مشتركة بين الجانبين.