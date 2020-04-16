توقيع مذكرتي تفاهم بين سوناطراك و TPAO التركية و ZARUBEZHNEFT الروسية

وقعت اليوم الخميس، سوناطراك مذكرتي تفاهم مع الشركة الروسية ZARUBEZHNEFT والشركة التركية TURKlYE PETROLLERi ANONIM ORTAKLIÔ.

وسيمكن الاتفاقان من الانطلاق في مناقشات مشتركة، حول الفرص المتعلقة بالاستكشاف، تطوير واستغلال الهيدروكربونات في الجزائر، لا سيما بعد إصدار قانون المحروقات الجديد.

وأشار بيان سونطراك، أن توقيع مذكرتي التفاهم هاتين يؤكد الأحكام الجديدة الموجودة بقانون المحروقات.

وستسمح هذه الاتفاقات، على وجه الخصوص، بإحياء النشاط الاستكشافي في إطار الشراكة وتقاسم عادل للمخاطر في هذا النشاط الرأسمالي.

للإشارة، ZARUBEZHNEFT، شركة نفط روسية مقرها في موسكو متخصصة في استكشاف وتطوير وتشغيل حقول النفط والغاز خارج الأراضي الروسية.

أما TPAO، فهي شركة تركية، تقوم بأنشطة التنقيب عن النفط والغاز والحفر والإنتاج والتكرير والتسويق.