توقيع مراسيم تحويل الحقوق العقارية لمركب سيدار الحجار

تم، اليوم الاحد، توقيع عقد تحويل الحقوق العقارية لمركب سيدار الحجار من المؤسسة الوطنية للحديد و الصلب سابقا إلى سيدار الحجار حاليا.

في إطار تسوية ممتلكات مركب سيدار الحجار، أشرف والي عنابة، جمال الدين بريمي، بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي بالمديرية العامة لمجمع سيدار، على مراسيم تحويل الحقوق العقارية لمركب سيدار الحجار من المؤسسة الوطنية للحديد و الصلب سابقا إلى سيدار الحجار حاليا في إطار إعادة هيكلة هذه المؤسسة الوطنية.

وتم إمضاء العقد من طرف كل من المفتش الجهوي المكلف بتسيير مديرية أملاك الدولة ولاية عنابة، ولخضر اوشيش الرئيس المدير العام لمجمع سيدار و لبيوض جميلة رئيسة مجلس الإدارة لمركب الحجار.