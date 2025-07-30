توقيع ملحق اتفاقية استثمار لدعم مشروع سياحي بالعاصمة

أشرف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، اليوم رفقة الرئيس المدير العام لشركة الاستثمار للفندقة، ناصر شارب على توقيع ملحق اتفاقية استثمار لدعم مشروع سياحي.

وتدخل هذه الاتفاقية في إطار مهامها المتعلقة بمرافقة ودعم المشاريع الاستثمارية الجادة.

وبموجب هذه الاتفاقية تمديد مدة الاستفادة من المزايا لمدة سنة غير قابلة للتجديد، وذلك لفائدة مشروع استثماري سياحي تابع لشركة الاستثمار للفندقة (SIH).

والهدف من هذا المشروع دعم وتطوير البنية التحتية السياحية ذات الطابع العلاجي، حيث يهدف إلى استكمال إنجاز مجمع فندقي متخصص في المعالجة بمياه البحر (thalassothérapie)، مرفوق بموقف سيارات متعدد الطوابق، وذلك على مستوى بلدية اسطاوالي بالجزائر العاصمة.

ويُعد هذا المشروع من المشاريع النوعية التي تساهم في تنويع العرض السياحي وتعزيز جاذبية العاصمة كوجهة للاستجمام والسياحة الصحية.

إلى جانب مساهمته المرتقبة في خلق مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة، وتنشيط عدد من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالقطاع السياحي.