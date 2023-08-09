توقيع وشيك لمذكرة تفاهم بين المحكمتين الدستوريتين الجزائرية والإندونيسية

أعلنت المحكمة الدستورية الجزائرية، عن توقيع وشيك لمذكرة تفاهم مع نظيرتها الإندونيسية.

وحسب بيان للمحكمة، فإن زيارة رئيسها عمر بلحاج لإندونيسيا بدءا من اليوم، سيشفع بإبرام مذكرة تفاهم من أجل خلق إطار للتعاون وتبادل الخبرات في مجال القانون الدستوري والعدالة الدستورية.

وسيشارك عمر بلحاج في أشغال المؤتمر الدولي لرؤساء المحاكم بجاكارتا. وهو موعد يدوم إلى غاية هذا الجمعة. وسيتمحور حول “تعزيز الديمقراطية من خلال السلطات القضائية الدستورية”. وذلك بمناسبة الذكرى الـ 20 للمحكمة الدستورية الإندونيسية.

ويشكّل هذا المؤتمر فرصة مواتية لبحث سبل إرساء وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع المؤسسات الدستورية النظيرة. لا سيما وأنّ عدّة محاكم ومجالس دستورية من مختلف القارات ستشارك في هذا الحدث المهم. على غرار تركيا وجنوب إفريقيا وأنغولا وكازاخستان”.

ومن المنتظر أن يلقي رئيس المحكمة الدستورية كلمة تحت عنوان “دور المحكمة الدستورية في تعزيز المبادئ الديمقراطية”. يستعرض فيها “تطور العدالة الدستورية في الجزائر والأشواط التي قطعتها في تكريس مبادئ الحوكمة الديمقراطية ودولة القانون”.