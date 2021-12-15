توقيع 27 اتفاقية تعاون تمس العديد من المجالات بين الجزائر وتونس

و ذلك على هامش زيارة الدولة التي يقوم بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الى تونس.

وقعت الجزائر وتونس اليوم الأربعاء، على 27 اتفاقية تعاون تمس العديد من قطاعات العدالة، الداخلية والجماعات المحلية، الطاقة والمناجم. كما مست أيضا الصناعات المتوسطة والمصغرة والناشئة، الصناعات الصيدلانية، البيئة، الشؤون الدينية، التربية والتكوين المهني، الصيد البحري، الإعلام الآلي والثقافة.

وقد جرت مراسم التوقيع من طرف الوزراء المشرفين على القطاعات المعنية، تحت اشراف رئيسي البلدين، عبد المجيد تبون و قيس سعيد.

والجذير بالذكر، ان الرئيس تبون كان قد حل بالعاصمة تونس في وقت سابق من نهار اليوم في اطار زيارة دولة تدوم يومين. وتأتي هذه الزيارة بدعوة من الرئيس التونسي قيس سعيد، حيث حظي باستقبال اخوي ورسمي مميز بالمطار وكذا بالقصر الرئاسي قرطاج، يعكس عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين والشعبين.

للإشارة فقد سبق مراسم التوقيع محادثات على انفراد جمعت رئيسي البلدين قبل ان تتوسع الى اعضاء الوفدين.

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