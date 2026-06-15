توقيع 3 اتفاقيات للتعاون بين الشركة الجزائرية لتحلية المياه ومؤسسات وطنية

تم اليوم الإثنين، التوقيع على ثلاث اتفاقيات إطارية للتعاون بين الشركة الجزائرية لتحلية المياه، فرع مجمع سوناطراك، وعدد من المؤسسات والهيئات الوطنية المرجعية. وذلك تحت إشراف وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، رفقة وزيرة البيئة وجودة الحياة، كوثر كريكو. ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي.

وجرت مراسم التوقيع بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، نور الدين داودي، والرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لتحلية المياه، والمدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، والمدير العام للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة. ومدير جامعة قاصدي مرباح بورقلة، إلى جانب إطارات من الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية.

وتندرج هذه الاتفاقيات في إطار تجسيد التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز التعاون بين المؤسسة الاقتصادية الوطنية والهيئات العلمية والأكاديمية والبيئية. بما يساهم في دعم الإبتكار والبحث العلمي وترقية التنمية المستدامة وتعزيز الأمن المائي للبلاد.

كما تم توقيع اتفاقية تعاون مع المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، تهدف إلى تطوير التعاون في مجالات الرصد البيئي والتنمية المستدامة وتبادل الخبرات والمعارف المتخصصة. وكذا اتفاقية تعاون مع المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ترمي إلى تشجيع مشاريع البحث العلمي التطبيقي وتعزيز الابتكار التكنولوجي ودعم نقل المعارف والخبرات. لاسيما من خلال تثمين الأملاح والمواد المعدنية الناتجة عن عملية التحلية. وكذا إتفاقية تعاون مع جامعة قاصدي مرباح بورقلة. تهدف إلى توطيد العلاقات بين الجامعة والمؤسسة الاقتصادية. من خلال التكوين والتأطير والبحث التشاركي وتنمية الكفاءات الوطنية.

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