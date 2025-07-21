توقيع 5 عقود جديدة للمحروقات وتسليم قرارات الإسناد

أشرف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الإثنين، على مراسم توقيع خمسة (5) عقود للمحروقات، وتسليم قرارات الإسناد المتعلقة بها، وذلك على مستوى مقر المديرية العامة لسوناطراك.

وأوضحت وزارة الطاقة في بيان لها، أن مراسم التوقيع تمت بحضور وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نورالدين واضح. والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “النفط”، سمير بختي. والأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال البترول والغاز والكيمياء، حمو طواهرية.والأمين العام للنقابة الوطنية لسوناطراك، جرود خلاف. فضلا عن إطارات من الوزارة ومن سوناطراك ومن وكالة النفط، وكذا ممثلي الشركات الأجنبية الشريكة.

وحسب المصدر نفسه، تندرج هذه العقود ضمن نتائج “جولة عروض التراخيص الجزائرية 2024” Algeria Bid Round 2024. وهي أول منافسة دولية يتم تنظيمها في إطار قانون المحروقات الجديد رقم 19-13.

وقد أسفرت هذه الجولة عن منح خمسة (5) رقع من أصل ستة مقترحة، لعقود تمتد على مدى ثلاثين (30) سنة. منها سبع (7) سنوات مخصصة لأعمال الاستكشاف، باستثمار أدنى إجمالي يقدر بـ 606 مليون دولار أمريكي.

هكذا تم توزيع العقود

وأشارت وزارة الطاقة في بيانها، أن هذه العقود توزعت كما يلي: رقعة “قرن القصة 2” (بشار، بني عباس، البيض، تيميمون). عقد بصيغة “مشاركة”، بين سوناطراك وشركة “SINOPEC International Energy Investment Holdings Limited”.

ورقعة “زرافة 2” (أدرار، المنيعة، عين صالح، تيميمون)، عقد بصيغة “تقاسم الإنتاج”. مع شركة “Zhongman Petroleum and Natural Gas Group (ZPEC)”.

بالإضافة إلى رقعة “أهارا” (إليزي)، عقد بصيغة “تقاسم الإنتاج”. مع شركتي “QatarEnergy International E&P LLC” و”TotalEnergies EP Algérie”.

و رقعة “رقان 2” (أدرار)، عقد بصيغة “تقاسم الإنتاج”. مع شركتي “PTTEP Algeria Company Limited” و”Eni Algeria Exploration B.V”.

كذلك رقعة “توال 2” (ورقلة، إليزي)، عقد بصيغة “مشاركة”، مع شركتي “ZANGAS Hoch-und Tiefbau GmbH” و”FILADA”.

وتأتي هذه النتائج لتعكس جاذبية المناخ الاستثماري الجديد في الجزائر، المدعوم بإطار قانوني حديث ومرن، واستراتيجية واضحة. تهدف إلى تعزيز الشراكات ذات القيمة المضافة. خاصة في مجالات الاستكشاف وتثمين الموارد الوطنية من المحروقات، وفق البيان نفسه.

من خلال هذه الخطوة، تؤكد الجزائر التزامها بدعم الاستثمارات المستدامة في قطاع الطاقة، بما يعزز مساهمته في التنمية الاقتصادية ويكرس مكانتها كوجهة موثوقة وواعدة في مجال المحروقات على المستوى الدولي.

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