توقيع 70 شراكة اقتصادية بين الجزائر وموريتانيا

اختُتمت بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، فعاليات الطبعة الثامنة للمعرض الخاص بالمنتجات والخدمات الجزائرية، بتحقيق نتائج اقتصادية وتجارية هامة تُوّجت بتوقيع 18 اتفاقية جديدة في مجالات التجارة، الخدمات والتصدير، ليرتفع العدد الإجمالي للاتفاقيات المبرمة منذ انطلاق المعرض إلى 70 اتفاقية.

ومن أبرز الاتفاقيات الموقعة خلال اليوم الختامي، الاتفاقية المبرمة بين فرع الشحن التابع للخطوط الجوية الجزائرية. وفروع المجمع الجزائري للنقل البحري، وشركة “كنال الجزائر للنقل”. والمتعلقة بتوريد مادة الإسمنت من الجزائر نحو موريتانيا.

وتنص الاتفاقية على شحن 500 ألف طن من الإسمنت بقيمة إجمالية تُقدّر بـ50 مليون دولار. ما يعكس تنامي القدرات التصديرية الجزائرية وتعزيز حضور المنتوج الوطني في السوق الموريتانية.

كما شهدت هذه الطبعة توقيع اتفاقيات في مجال السياحة الصحية، من خلال تعزيز التعاون بين المؤسسات الصحية الجزائرية والمتعاملين الموريتانيين. بما يساهم في تطوير الخدمات العلاجية واستقطاب المرضى الموريتانيين نحو المؤسسات الاستشفائية الجزائرية.

وفي مجال الابتكار والخدمات، تم إبرام اتفاقيات تخص المؤسسات الناشئة الجزائرية الناشطة في المجال الفلاحي. بهدف تطوير الحلول التقنية والخدمات الذكية الموجهة للقطاع الزراعي. بما يدعم التعاون التقني وتبادل الخبرات بين البلدين.

كما تم توقيع اتفاق تعاون في المجال السياحي، يرمي إلى تعزيز الترويج السياحي. وتطوير الشراكة بين المتعاملين في القطاع، بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون والاستثمار بين الجزائر وموريتانيا.

وأكدت النتائج المسجلة خلال هذه الطبعة نجاح المعرض في تحقيق أهدافه الاقتصادية والتجارية. وترسيخ مكانته كمنصة استراتيجية لترقية الصادرات الجزائرية وتعزيز الشراكة الاقتصادية الجزائرية الموريتانية.