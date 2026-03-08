توقيع اتفاقية تعاون لتعزيز النشر العلمي بالمركز الجامعي – الشريف بوشوشة – بأفلو

في إطار التحضيرات الجارية للدخول الجامعي 2026-2027، احتضن المركز الجامعي – الشريف بوشوشة – بأفلو، مراسم توقيع اتفاقية تعاون وشراكة مع الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية.

وذلك بحضور والي ولاية الأغواط، الدكتور محمد بن مالك، والوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية أفلو، يونس بن مراح، إلى جانب عدد من الإطارات الجامعية.

وجرت مراسم التوقيع بين المدير العام للديوان الوطني للمطبوعات الجامعية زين العابدين بومليط، ومدير المركز الجامعي – الشريف بوشوشة – بأفلو، الدكتور منير قتال. في خطوة ترمي إلى تعزيز جسور التعاون بين المؤسسات الجامعية والهيئات الوطنية الداعمة للمعرفة والنشر العلمي، بما يواكب تطلعات القطاع في تطوير المنظومة الجامعية.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم البحث الأكاديمي وترقية الإنتاج العلمي للأساتذة والطلبة، فضلاً عن تشجيع نشر المؤلفات الجامعية وتبادل الخبرات العلمية والمعرفية، بما يسهم في إثراء الرصيد العلمي الوطني وتعزيز مكانة الجامعة في مجال البحث والنشر.