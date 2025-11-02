توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التربية وموبيليس

أشرف وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، بمعية وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، ظهر يوم الخميس 30 أكتوبر 2025، بمقر الوزارة بالمرادية، على مراسم إمضاء اتفاقية تعاون مع شركة أتي. أم موبيليس.

وقد حضر هذا الحدث إطارات من الوزارة ومن الشركة.

أوضح الوزير، في كلمته، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تمكين موظفي القطاع من الاستفادة من خدمات ومنتجات اتصالات هذه الشركة. بما يساهم في تسهيل مهامهم اليومية، وتحسين ظروف عملهم، ودعم حياتهم المهنية والاجتماعية.

وفي هذا الصدد، تنهي وزارة التربية الوطنية إلى علم جميع موظفيها أن هذه الاتفاقية ستدخل حيّز التنفيذ ابتداءً من يوم الأحد 9 نوفمبر 2025. إذ يمكن للراغبين في الاستفادة من العروض التواصل مع ممثلي شركة موبيليس المكلّفين بمتابعة ومعالجة ملفات موظفي القطاع. وذلك على مستوى الوكالات التجارية التابعة للشركة عبر الوطن، مع وجوب استظهار بطاقة الهوية وشهادة عمل.

وتُمكّن هذه الشراكة موظفي القطاع من الاستفادة من عروض شركة موبيليس في مجال الهاتف النقال والاتصالات الإلكترونية وخدمات بث البيانات، بما يتماشى مع الاحتياجات الفردية لكل موظف.