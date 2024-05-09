توقيع عدة إتفاقيات.. إنشاء أول وحدة للمعالجة المسبقة للخام بغارا جبيلات

وقعت وزارة الطاقة والمناجم اليوم الخميس على إتفاقيات وعقود تتعلق بمشاريع التعدين في تالا حمزة_ واد أميزور وبتطوير معدن الحديد في غارا جبيلات.

واشرف وزير الطاقة والمناجم على توقيع العقود والإتفاقيات، حيث تم التوقيع على إنشاء أول وحدة للمعالجه المسبقه للخام بغار جبيلات تندوف. بطاقه ثانويه تقدر ب 4 مليون طن بين المؤسسه الوطنيه للحديد والصلب والشركه الصينيه تيروستيم.

كما تم الإمضاء بالأحرف الأولى على إنشاء شركة مشتركة لبناء وحدة لإنتاج مركزات خام الحديد بتوميات ببشار بطاقه إستعاب تقدر ب 1 مليون طن. وتم توقيع الاتفاقية بين الرئيس المدير العام لفيرال والمدير العام ليتو سيالي.

كما تم التوقيع على إتفاقية من أجل بناء المنجم الباطني لمنجم الرصاص والزنك بتالا حمزه واد اميزور بطاقة 170 ألف طن زنك و30 ألف طن للرصاص. وتم توقيع الاتفاقية بين الشركة المختلطة الجزائريه الاسترالية والشركة الصينيه تيجوستيم.