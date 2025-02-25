توقيع عقد شراكة بين سوناطراك و”سينوبك” الصينية

أشرف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، بمقر المديرية العامة لسوناطراك، على مراسم التوقيع على عقد شراكة بصيغة تقاسم الإنتاج، بين مجمع سوناطراك وشركة “سينوبك” الصينية SINOPEC، يهدف إلى استكشاف واستغلال المحروقات في مساحة الاستكشاف “حاسي بركان شمال”.

وذلك في إطار أحكام القانون رقم 19-13 المنظم لنشاطات المحروقات في الجزائر.

وحضر حفل التوقيع الرئيس المدير العام لسوناطراك، رشيد حشيشي، والنائب الأول لرئيس شركة “سينوبك”، نيو شوانوين. إلى جانب رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، ورئيس سلطة ضبط المحروقات، والأمين العام للنقابة الوطنية لسوناطراك، وإطارات من الوزارة ومن الشركتين.

وحسب بيان الوزارة، فإن هذه الاتفاقية تمثل خطوة جديدة في مسار التعاون الطاقوي بين الجزائر والصين. وتعكس التزام الجزائر بتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع كبار الفاعلين في قطاع الطاقة. بما يحقق القيمة المضافة ويساهم في تطوير الصناعة الطاقوية الوطنية من خلال استغلال الموارد الطاقوية وتعزيز الإنتاج الوطني. وفق أحدث المعايير التكنولوجية والتقنيات المتطورة.

كما تعكس حرص سوناطراك على إقامة شراكات قوية مع كبرى الشركات العالمية، لضمان نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات، بما يعزّز مكانة الجزائر مصدراً موثوقاً للطاقة على المستوى الإقليمي والدولي.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة “سينوبك” تنشط في الجزائر منذ عام 2002، إذ تربطها شراكة استراتيجية مع سوناطراك في استغلال مكمن زرزايتين. وفق عقد يهدف إلى استرجاع وتثمين المحروقات بهذا المكمن. كما تعد سينوبك من أكبر الشركات العالمية في قطاع الطاقة، إذ تتمتع بخبرة واسعة في استكشاف وتطوير المحروقات. وإدخال أحدث التقنيات في عمليات الاستخراج والإنتاج. يضيف المصدر ذاته.