توقيع مذكرة تفاهم بين “صيدال” و”سانوفي” 

وقع مجمع “صيدال”، اليوم الخميس، مذكرةَ تفاهم مع مخبر “سانوفي” - فرع اللقاحات. بهدف تطوير وإنتاج مجموعة من اللقاحات الموجّهة للاستعمال البشري.

وحسب بيان للمجمع، تعَدُّ هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية تعزّز القدرات الوطنية في مجال الصناعة الصيدلانية.

وجرت مراسم التوقيع بمقر وزارة الصناعة الصيدلانية، تحت إشراف الوزير، وسيم قويدري. بحضور كلٍّ من بلخلفة مراد، المدير العام لمجمّع “صيدال”، ومدير فرع اللقاحات لشركة سانوفي، جان فيليب بروست.

ويأتي هذا الاتفاق في إطار دعم الشراكات الصناعية ونقل التكنولوجيا، بما يسهم في تعزيز الأمن الصحي الوطني وضمان توفّر اللقاحات لفائدة المواطنين.