توقيــــف موظــــف بدائـــرة بوسعـــادة متلبّســـا بتسلّــم رشـــوة في المسيلة

طلب من مواطن مبلغ مليوني سنتيم لمساعدته في الحصول على مسكن

تمكن عناصر الشرطة القضائية لأمن دائرة بوسعادة جنوب إقليم ولاية المسيلة، من توقيف موظف بدائرة بمصالح الدائرة متلبسا بتسلم رشوة قيمتها مليوني سنتيم.

واستنادا إلى مصادر مطلعة تحدثت إلى «النهار»، فإن العملية تمت بعد تلقي عناصر الشرطة القضائية لأمن دائرة بوسعادة بلاغا من مواطن يفيد فيه بتعرضه للابتزاز من طرف موظف بمصالح الدائرة، مقابل مساعدته على الحصول على مسكن اجتماعي، حيث طلب منه تسليمه مبلغ مليوني سنتيم، نظير المساهمة من موقعه بالدائرة في وضع ملاحظات تساعد ملفه طلبه للسكن في الحصول على مزيد من النقاط.

وبعد تلقي البلاغ، تم وضع خطة محكمة من قبل عناصر الشرطة القضائية لأمن دائرة بوسعادة، ليقوم الضحية بالاتصال بالموظف المشتبه فيه ليجري بينهما ضبط مكان ووقت موعد لقائهما.

قبل أن يتدخل عناصر الشرطة القضائية الذين قاموا بتوقيف الموظف المشتبه فيه متلبسا بجرم تسلم الرشوة، أين جرى اقتياده للتحقيق في مركز الشركة، في انتظار عرضه على الجهات القضائية لدى محكمة بوسعادة عن تهمة تلقي رشوة واستغلال المنصب.