توقيف”روميو” لتحطيمه زجاج مركز الشرطة احتجاجا على تغريمه بسبب خرق الحجر

مثل أمام محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم شاب في العقد الثالث من العمر، بتهمة مخالفة إجراءات الحجر الصحي والتحطيم العمدي لاملاك الدولة.

ويتعلق الامر بمسبوق قضائيا، استفاد مؤخرا من إجراءات العفو الرئاسي شهر جويلية المنصرم.

بحيث جرى توقيف المعني من قبل رجال الشرطة، على مستوى الطريق السريع الشرقي بالمحمدية، وهو في طريقه إلى المركز التجاري” ارديس”.

وتم توقيف المتهم بعدما رفض الامتثال لأوامر الشرطة، وقيادته المركبة في حالة سكر،في أوقات الحجر الصحي.

وكان المتهم برفقة صديقه و”عشيقته” ، ليتسبب في إلحاق أضرار بالطريق بعد اصطدام سيارته بحواجز اسمنتية جانبية.

و الأخطر من هذا أن المتهم وخلال اقتياده إلى مركز الشرطة بحي “لافيجري” بالمحمدية ،قام بتحطيم زجاج النافذة وهو بداخل المركز، بعدما وجه ضربة برأسه.

المتهم وخلال احالته على جلسة المثول الفوري للمحاكمة، حاول التملص من المسؤولية الجزائية.

وصرح لهيئة المحكمة أنه لم ير رجال الشرطة وهم يأمرونه بالتوقف.

وقال أن سبب تحطم زجاج النافذة التابع لمركز الشرطة، هو اصطدام به عن غير قصد.

غير أن القاضي واجهه بصورة فوتوغرافية التي اثبتت ان حجم الضرر الذي الحقه بالنافذة يؤكد أنه تعرض لضربة قوية، وليس كما يدعيه.

أما بخصوص رفضه الامتثال لرجال الشرطة فأخبره القاضي بأن السبب الحقيقي هو حالة السكر التي كان عليها وخوفه من تحرير مخالفة في حقه

وقال القاضي للمتهم خلال جلسة المحاكمة” زعمة روميو خفت يحبسوك وانت مع جوليات..! “.

من جهته وكيل الجمهورية التمس توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا و200 الف دج غرامة نافذة.

وعليه حكم رئيس الجلسة بإدانة المتهم بعقوبة 6 اشهر حبسا نافذا و20 الف دج، مع ابقائه حرا.