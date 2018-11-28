توقيف آلات الإنعاش عن المتوفين دماغيا بعد 24 ساعة

تشمل الذين يتم إبقاؤهم على قيد الحياة بمنشطات القلب

النـــزع يتـــم آليـــا بعـــد إجـــراء مخطـــط رســــم المــــخ

قررت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، توقيف آلات الإنعاش للأشخاص المتوفين دماغيا، الذين يعيشون بواسطة منشطات القلب، بعد 24 ساعة من التأكد من الوفاة بواسطة مخطط رسم المخ.

وحسبما أكدته مصادر رسمية لـ«النهار»، فإنه سيكون ضمن أجندة الوكالة الوطنية للأعضاء، الاهتمام بالشق المتعلق بالموتى دماغيا، ومسألة توقيف آلات الإنعاش عنهم من أجل مباشرة عملية نزع الأعضاء، حيث ستتم عملية توقيفها وفقا للأعضاء التي سيتم نزعها، ومدة عيشها.

وأشارت ذات المصادر، إلى أنه تم الحصول على موافقة وزارة الشؤون الدينية في هذا المجال، شريطة أن يشير مخطط رسم المخ إلى وفاة نشاط الدماغ نهائيا، وأن يعيش المريض ويتنفس اصطناعيا بواسطة الآلات، ويتم استخدام منشطات القلب لإنعاش القلب، فضلا عن جاهزية الشخص المتلقي للعضو المتبرع به، مع موافقة العائلة المسبقة.

وأوضح ذات المصدر، أن مدة عيش أعضاء المتوفى تختلف من عضو لآخر، حيث تتراوح من ساعتين إلى خمس ساعات بعد وفاة المخ، وخلال المدة الزمنية القصيرة التي تلي توقف المخ عن العمل، يمكن نزع الأعضاء البشرية المطلوبة من الجثة، قبل أن تموت هي الأخرى، شريطة الحصول مسبقا على موافقة عائلة المتوفى، إذ يمكن لمتوفى دماغيا إنقاذ حياة 8 أشخاص.

وأشار المصدر ذاته، أنه قبل الشروع في عملية نزع الأعضاء، يشترط أن يكون المتوفى دماغيا، في حاجة إلى أجهزة الإنعاش، مع عدم وجود نشاط كهربائي في رسم المخ.

وهو الأمر الذي يعني أن جذع المخ قد مات، وتوقف الدماغ عن العمل تماما وعدم قابليته للحياة، والذي يصاحبه توقف جهاز التنفس والقلب عن أداء وظائفهما بشكل نهائي، بالإضافة إلى ذلك، فإن فصل أجهزة الإنعاش، لن يتم إلا بعد التأكد من مخطط رسم الدماغ.

وستعمل الوكالة الوطنية للأعضاء، على ضبط كيفية نزع الأعضاء من المتوفين دماغيا، لاسيما وأن مثل هذا النوع من العمليات يتطلب تجنيد طواقم طبية كاملة، بالإضافة إلى وجود عمال المخابر، من أجل تسهيل مهام الجراحين.

وهو الأمر الذي يعد صعبا نوعا ما، لأن التكفل بالحالات الاستعجالية، لا تتم وفق المقاييس العلمية التي تسمح بالاستفادة من كل الأعضاء، كون الساعات التي تلي إعلان حالة الوفاة مصيرية للجراح، في حالة قبول العائلة بالتبرع.