توقيف أب وإبنه يروّجان المهلوسات وحجز 19 وصفة طبية في معسكر

تمكنت فرقة البحث والتدخل لمصلحة الشرطة القضائية بمعسكر من توقيف مروجي المهلوسات وحجز 19 وصفة طبية موقعة على بياض.

وحسب ذات الهيئة فإن العملية تمت إثر معلومات تفيذ يقيام أب وابنه بترويج المؤثرات العقلية بأحد أحياء مدينة معسكر.

وأسفرت التحريات عن توقيف المشتبه فيهما وتتراوح أعمارهما مابين 19 و66 سنة، وبحوزتهما 120 قرص مهلوس كانا بصدد ترويجها.

كما تم العثور داخل مسكنهما على 19 وصفة طبية موقعة على بياض بإسم عدد من الأطباء مختصين في الأمراض النفسية والعصبية.

حيث تبين أن المشتبه فيهما يقومان بتقليد أختام الأطباء وتزويرها نسخ من بطاقات تعريف وطنية ورخص سياقة.

وقد تم تقديم المشتبه فيهما أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة معسكر.