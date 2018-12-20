توقيف أخطر بارون للمخدرات بالبليدة

تمكنت مصالح الأمن الحضري ببني مراد التابعة لأمن ولاية البليدة، من توقيف أخطر بارون مخدرات.

البارون يدعى ع.ل يبلغ من العمر 45 سنة كان فار من العدالة منذ سنة 2014.

وصدر ضده أوامر بالقبض الصادرة عن محكمة البليدة آخرها الصادر عن محكمة الجنايات للمجلس قضاء البليدة بعد ادانته 8سنوات حكم نافذ. عملية التوقيف المتهم الرئيسي بترويج المخدرات جاءت بعد فرار المتهم لأربعة سنوات والتنقل ما بين ولايات الغربية والمغرب قبل أن تصل معلومات أمس بتواجد هذا الأخير بمنطقة بني مراد.

حيث تمت مراقبته ووضع خطة من طرف عناصر شرطة القضائية، أين حاول المتهم الفرار

وعلى إثر ذلك قامت مصالح الأمن بتطويق الحي والقبض عليه وتقديمه إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة والذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالبليدة.