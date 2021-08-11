توقيف أخطر “بارون” مؤثرات عقلية بحوزته أكثر من 4 آلاف قرص مهلوس في العفرون

فيما تمّ توقيف اثنين من شركائه ينشطون عبر محور ولايات الوسط

نجحت عناصر الشرطة القضائية لأمن العفرون غرب ولاية البليدة، في توقيف أخطر “بارون” للمؤثرات العقلية كان ينشط في ولايات الوسط، متخذا من مسكنه بقلب المدينة مستودعا لإخفاء السموم، أين تم ضبط في العملية 4630 قرص مهلوس وتوقيف اثنين من شركائه.

واستنادا لمصادر أمنية، تعود العملية النوعية إثر معلومات مؤكدة تقصتها مصالح أمن دائرة العفرون، مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بنقل وبيع المؤثرات العقلية عبر إقليم الاختصاص، مباشرة قامت فرقة الشرطة القضائية لأمن الدائرة بإعداد خطة ميدانية محكمة، مكّنت من الاستغلال الأمثل للمعلومة التي قادتهم إلى تحديد هوية الأشخاص المشتبه فيهم وكذا مسار نقل السموم، ليتم نصب كمين محكم أسفر عن توقيف ثلاثة أشخاص وحجز مركبة سياحية.

واستكمالا للتحقيق وبعد استصدار إذن بالتفتيش، تم ضبط في مسكن أحد المشتبه فيهم كمية معتبرة من المؤثرات العقلية تقدر بـ 4630 قرص ذو أساس مخدر، ومبلغ مالي قدره 184 ألف دينار من عائدات بيع السموم، ليتم تحويل المشتبه فيهم الثلاثة إلى مقر الفرقة، أين تم إنجاز ملف إجراءات قضائية مع إحالتهم على العدالة ومن ثم تقديمه للمثول الفوري.