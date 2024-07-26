توقيف أخطر قاطع طرق في تيمياوين

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي من توقيف قاطع الطرق كان يروع المواطنين بتمياوين.

وحسب الحصيلة العملياتية الأسبوعية لوزارة الددفاع الوطني فإنه يتعلق الأمر المسمى “ل- عتو”.

وأضاف ذات المصدر المسمى “ل- عتو” كان بحوزته بندقية قناصة من نوع SVD، ومخزن ذخيرة و74 طلقة نارية.

وتمكنت مفارز الجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 23 جويلية الجاري، من توقيف 10 عناصر دعم للإرهاب.

وأوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 24 تاجر مخدرات.

وأحبطت محاولات إدخال 8 قناطير و22 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب. فيما تم ضبط 1.134 كيلوغرام من مادة الكوكايين و27257 قرص مهلوس.