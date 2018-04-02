توقيف أخطر مجرمي مدينة قمار في الوادي

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية التابعين لأمن دائرة قمار شمال ولاية الوادي، من توقيف شاب في العشرينيات مبحوث عنه قضائيا.

تفاصيل عملية التوقيف تمت أثناء ارتكاب المعني حادث مرور جسماني خطير على مستوى أحد الطرقات الرئيسية بدائرة قمار.

لينتقل فور ذلك عناصر الشرطة إلى مكان وقوع الحادث ومباشرة إجراءات معاينة الحادث وعقب استكمال كافة الاجراءات وإسعاف الضحايا.

تم اقتياد السائق إلى مقر أمن الدائرة وإخضاعه لعلمية كشف نسبة الكحول في الدم وفق الإجراء القانوني المعمول به.

أين تبين أنه في حالة سكر، إضافة إلى اكتشاف أنه مجرم خطير مبحوث عنه قضائيا لارتكابه جرائم الاتجار بالمخدرات.

وجنحة انتهاك حرمة مسكن وجنحة السرقة بالتعدد وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم إعداد ملف قضائي للمتورط.