توقيف أخطر مروّج لمخدرات ” الصاروخ” ببرج الكيفان

أفلحت مصالح الأمن في توقيف أحد الأشخاص المعروف في حي ” الدوم” ببرج الكيفان شرقي العاصمة. متلبسا بجرم حيازة المؤثرات العقلية بغرض البيع.

وجاءت عملية توقيف المشتبه فيه بعد معلومات مؤكدة وردت ذات المصالح وبعد عدة شكاوى وتبليغات عن وجود مجموعة من الأشخاص. يقومون بترويج المخدرات على مستوى حي ” الدوم” ببرج الكيفان.

وعليه ضبط رجال الشرطة خطة محكمة وتم تطبيق المكان لاجل توقيف أحد المشتبه فيهم في حالة تلبس. كللت بتوقيفه بداخل محل ” كشك” وهو في حالة تلبس بحيازة 17 قرص مهلوس من نوع “بريقابين” المعروفة في الوسط الاجرامي باسم “صاروخ “.

كما تم ضبط مبلغ من المال بقيمة 35 الف دج فتم مصادرة كل المحجوزات واحالة الموقوف الى التحقيق.

ومثل المتهم الموقوف أمام هيئة محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الأحد لمتابعته بتهمة حيازة المخدرات. بغرض العرض على الغير وهي التهمة التي أنكرها جملة وتفصيلا مصرحا أنه بيوم الوقائع تم ضبط أقراص مهلوسة. اشتراها بغرض الاستهلاك الشخصي نافيا عرضها على الغير أو الترويج بالحي الذي يقطنه. مضيفا بأنه يتعاطى في اليوم 4. أقراص كما أنه ثمن القرص الواحد يقدر ب500دج ملتمسا العفو عنه كونه تاجر في الفواكه بالسوق البلدي متوعدا بأن تكون المرة الاخيرة التي يمثل فيها امام هيئة المحكمة.

من جهتها التمست وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 200 الف دج مع الايداع في الجلسة .