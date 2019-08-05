توقيف أربعة أشخاص اختطفوا مغربيا وجرّدوه من وثائق وألفي أورو في تبسة

بسبب اعتراض أحدهم على نوعية أشغال البناء التي قام بها الضحية

تمكنت عناصر الشرطة القضائية لأمن ولاية تبسة، أول أمس، من توقيف 4 مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 29 و40 سنة، لتورطهم في عملية اختطاف رعية من جنسية مغربي.

يعمل في الزخرفة والبناء، وتعذيبه وحجز وثائقه والسطو على مبلغ مالي عائد له بالعملة الصعبة قدر بـ 2000 أورو.

وجاءت وقائع عملية الخطف، إثر تقدم مواطن جزائري أمام عناصر المناوبة المركزية لأمن تبسة في ساعة

متأخرة من الليل، للتبليغ عن تعرض رعية مغربي للاختطاف بالقوة من طرف 4 أشخاص يجهل هويتهم ونقلوه على متن مركبة نوع «بيجو 308» إلى وجهة مجهولة، مضيفا أن الرعية المغربي يعمل في مجال البناء معه

ويسكن على مقربة منه في الحي الشعبي، وتقدم ببلاغ في نفس اليوم الرعية المغربي بعد إطلاق سراحه، حيث

كان في حالة يرثى لها وآثار الضرب بادية عليه، أين صرح للضبطية القضائية بأنه تعرض للاختطاف من طرف 4

أشخاص تعرف على شخصين منهم قاموا بإرغامه على الصعود للمركبة واعتدوا عليه بالضرب، والاستيلاء على

كل الأغراض التي كانت بحوزته، من بينها وثائق ومبلغ مالي قدره ألفا أورو، قبل أن يقوموا بتحويله إلى طريق

عنابة واتصلوا بشخص آخر عمل لديه سابقا مقابل 110 مليون سنتيم، لكن لم يعجبه العمل وأصر على أن يعيده

مرة أخرى من دون الحصول على أتعابه، وقد دعم الرعية المغربي شكواه بشهادة طبية صادرة عن الطبيب

الشرعي تثبت عجزه لمدة 10 أيام، ومباشرة لعملية البحث، تم توقيف المشتبه فيهم والعثور على الوثائق

الخاصة بالضحية لدى أحدهم، الذي صرح بأن سبب فعلته هو عدم إنجاز الرعية المغربي للأشغال المتفق عليها.

التحقيق متواصل قبل تقديم القضية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة لاحقا.