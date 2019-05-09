توقيف أربعة أشخاص بتهمة حيازة المخدرات والمتاجرة بها في 3 ولايات

قامت مصالح الدرك الوطني بتوقيف أربعة اشخاص في كل من ولايات تلمسان، معسكر، الطارف بتهمة حيازة المخدرات والمتاجرة بها

وأوضح بيان لمصالح ذات السلك النظامي،اليوم الخميس،أن في ولاية تلمسان، قام أفراد الدرك لفرقة عين فاتح خلال دورية على الطريق

الوطني رقم 35 في المقاطعة البلدية لحمام بوغرارة، بتوقيف شخص يبلغ من العمر 21 سنة

كان على متن حافلة نقل بين مغنية والجزائر العاصمة، وبحوزته 1.2 كغ من الكيف المعالج، حسبما أكد ذات المصدر.

وبولاية معسكر، قام أفراد الدرك الوطني لأمن الطرقات لمنطقة المحمدية بتوقيف شخصين عمرهما 24 و28 سنة، على مستوى حاجز أمني

على الطريق السيار شرق-غرب في المقاطعة البلدية لراس عين عميروش على متن سيارة، و بحوزتهما 100 غرام من الكيف المعالج.

وفي ولاية الطارف، قام أفراد الدرك الوطني لفرقة شبايطة -مختار خلال قيامهم بدورية على مستوى حي زورامي علي بالمنطقة

بتوقيف شخص يبلغ 34 سنة من العمر وبحوزته 72 قرصا مهلوسا، سكين،ومبلغ مالي بقيمة 8.000 دج،يمثلون مداخيل بيع هذه المادة.