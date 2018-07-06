توقيف أربعة أشخاص في قضيتي سرقة ببومرداس

تمكنت فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة دلس بولاية بومرداس من توقيف شبكة إجرامية مكونة من أربعة أشخاص في قضيتي سرقة.

وتعود حيثيات القضيتين، بعد تقديم شكاوي من قبل الضحايا لدى عناصر الشرطة القضائية، حول سرقة محرك قارب صيد.

وكذا القيام بالسرقة بالكسر طالت ورشة عمل لمرقي عقاري.

لتباشر بعدها الضبطية القضائية، تحرياتها المعمقة لكشف ملابسات القضيتين، ليتم بعدها التوصل إلى تحديد هوية الجناة.

و هم أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 18 و31 سنة ينحدرون من بلدية دلس، و ولايتي الجزائر العاصمة وأم البواقي.

أين تم توقيفهم مع استرجاع المسروقات وسماعهم على محاضر رسمية.

ليعترفوا بالأفعال المنسوبة لهم ليتم إحالة ملفاتهم على الجهات القضائية التي أصدرت لهم أمر إيداع