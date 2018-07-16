توقيف أربعة أشخاص مع حجز1496 قرص مهلوس بالبليدة

أوقفت مصالح الشرطة بدائرة بوفاريك بالبليدة، أربعة أشخاص مع حجز 1496 قرص من المؤثرات العقلية مستغلين سيارة سياحية لنقلها.

وبعد ورود معلومات وصلت إلى ذات المصالح، تم تحديد هوية صاحب السيارة مع وضع خطة ميدانية أسفرت على إيقاف المشتبه فيه.

أين كان برفقة شخص آخر كان معه على متن السيارة التي تم إيقافها.

وبعد تفتيش السيارة من طرف عناصر الأمن، عثر بداخلها على 1496 قرص ذو الأساس المخدر مخبأة في كيس بلاستيكي.

ومتابعة للتحقيقات تم إيقاف شخصين، كانا بصدد شراء تلك الأقراص وإعداد ملف قضائي في حقهم مع تقديمهم أمام العدالة مع حجز السيارة التي كان على متنها الأقراص.