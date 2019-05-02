توقيف أربعة أشخاص وحجز أزيد من 1800 قرص مهلوس بوهران

تمكنت مصالح أمن ولاية وهران، من توقيف أربعة أشخاص، وحجز 1830 قرص مهلوس في عمليتين منفصلتين.

وأفاد بيان لذات المصالح، أن العملية الأولى مكنت من توقيف مروج للمؤثرات العقلية ذو سوابق عدلية على مستوى حي “كافينياك” بوسط مدينة وهران.

حيث تم العثور بمسكنه على 1240 قرص مهلوس من مختلف الأنواع.

كما تم خلال نفس العملية حجز مبلغ مالي يقدر بـ 190 ألف دينار، من عائدات بيع هذه السموم، بالإضافة إلى مركبة سياحية.

من جهتها تمكنت فرقة البحث والتحري للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، من الإطاحة بعصابة إجرامية مختصة في ترويج المؤثرات العقلية.

أين تم توقيف ثلاثة أشخاص كانوا على متن سيارة، وبحوزتهم 590 قرص مهلوس.

وسيتم تقديم الموقوفين الأربعة لاحقا أمام الجهات القضائية، بتهمة تكوين جمعية أشرار والاتجار غير الشرعي بالمؤثرات العقلية.