توقيف أربعة أشخاص وحجز04 كلغ من المخدرات بعين تموشنت

تمكنت عناصر الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عين تموشنت من تفكيك شبكة مختصة في المتاجرة بالمخدرات.

متكونة من عدة أشخاص أين تم حجز 4 كلغ و 56 غ من المخدرات والقنب الهندي.

هذه العملية جاءت إستغلالا لمعلومات تحصلت عليها ذات الفرقة تفيد بوجود أشخاص مشبوهين مختصين في ترويج المخدرات و المتاجرة فيها.

و عليه باشر فوج التحقيق تحرياته من خلال و ضع خطة عملياتية محكمة و مراقبة تحركاتهم المشبوهة أين تم توقيف شخصين.

عثر بحوزتهما على كمية من المخدرات قدر وزنها بـ04 كلغ و 567 غ من القنب الهندي.

التحقيق المتواصل من قبل ذات الفرقة مكن من كشف هوية باقي أفراد الشبكة و يتعلق بشخصين آخرينتم توقيفهما من قبل ذات الفرقة..

تم تقديم المشتبه فيهم تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت.

ليتم بعدها تحويل ملف القضية أمام قاضي التحقيق للغرفة الثانية بنفس المحكمة و الذي أصدر في حقهم أمر إيداع.