توقيف أربعة أشخاص وضبط أزيد من 53 ألف وحدة خمر بالشلف

أوقفت مصالح أمن الشلف، أربعة أشخاص، وضبطت كمية جد معتبرة من المشروبات الكحولية الموجهة للبيع بطرق غير شرعية.

وبلغت الكمية المحجوزة ما يفوق 53 ألف وحدة من المشروبات الكحولية لمختلف العلامات والأحجام.

وحسبما ورد في بيان لذات المصالح، فإنّ العملية جاءت على إثر استغلال معلومات وردت إلى علم عناصر الفرقة.

حيث أفادت أن أشخاص يقومون بتخزين ونقل وبيع لمشروبات كحولية بدون رخصة، بعدها تم اتخاذ الاجراءات القانونية ومباشرة الأبحاث والتحريات.

ومكنّت العملية من توقيف أربعة أشخاص تترواح أعمارهم بين 20 و30 سنة، وضبط كمية من الخمور تقدر بـأزيد من53 ألف وحدة و جهازي إرسال.

بالإضافة إلى ثلاثة دراجات نارية وسيارة سياحية تستعمل من قبل أفراد الشبكة في الاتصال والتنقل، إلى جانب آلة رافعة.

وبعد استيفاء ملف الاجراءات الجزائية، أحيل المشتبه فيهم الأربع على محكمة الشلف.