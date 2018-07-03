توقيف أربعة فلاحين يسقون محاصيلهم الزراعية بالمياه القذرة بعنابة

تمكن وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة خلال الأسبوع الفارط من توقيف أربعة أشخاص بجنحة سقي المحاصيل الزراعية بمياه قذرة.

في إطار المحافظة على البيئة و الصحة العمومية للمواطن والقضاء على ظاهرة سقي المحاصيل الزراعية بالمياه القذرة.

وجاءت العملية اثر دوريات ميدانية لعناصر الدرك الوطني، حيث تم العثور على ستة محركات لضخ المياه في حالة اشتغال.

داخل بركة مائية ملوثة، وقد تم تتبع الأنابيب الموصولة بالمحركات ليتبين أنها تستعمل لسقي هكتارات من الأراض الزراعية.

المخصصة لمنتوج البصل، الطماطم، والفلفل.

ليتم تفعيل الإجراءات الردعية في حق الفلاحين المتورطين نظرا لخطورة الفعل الإجرامي الذي يؤثر سلبا على صحة المواطن.

الأمر الذي يتسبب لهم في العديد من الأمراض، حيث أن بعض الفلاحين يلجأون إلى السقي بالمياه القذرة تجنبا للتكلفة.

التي يفرضها استعمال المياه الصالحة للسقي غير مكترثين بصحة المواطن كما تم حجز ستة محركات وكمية من الأنابيب.